Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

Берлин решил выдать Италии гражданина РФ Расула Бисултанова, которого обвиняют в резонансном убийстве молодого итальянца Никколо Чатти в 2017 году. В Риме уже заявили, что «глубоко удовлетворены» данным решением, сообщается на сайте итальянского МИД.

Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории, — отмечается в сообщении.

В МИД Италии подчеркнули, что решение об экстрадиции Бисултанова достигнуто усилиями итальянских дипломатов в Берлине и Мадриде с властями соответствующих государств.

В августе 2017 года 22-летний Чатти был забит до смерти на дискотеке в испанском курортном городе Льорет-де-Мар. Его убийство вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах.

Силовики испанской автономной области Каталония задержали по подозрению в нанесении итальянцу смертельных травм трёх человек. У всех них имелись российские документы, предположительно, они были выходцами из Чечни, получившими убежище во Франции. Двух из трёх задержанных позже освободили из-под стражи.

Все последние годы МИД Италии настаивал на выдаче Бисултанова, чтобы он понёс заслуженное наказание.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии приняли решение экстрадировать задержанного россиянина Владислава Клюшина в США после отказа экстрадировать его в Россию. Клюшин обжаловал решение в федеральном суде страны. А вот решение об отказе экстрадиции в Россию оспорено быть не может. Россиянина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Его подозревают в финансовых махинациях.