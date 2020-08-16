ФРГ не располагает деталями предложения Путина провести саммит по Ирану

https://static.news.ru/photo/20551214-e079-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

В распоряжении МИД Германии нет подробной информации о предложении президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану.

14 августа российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

По словам официального представителя МИД Германии Марии Адебар, Берлин открыт для поиска компромиссных решений по этому вопросу.

Мы открыты ко всему, что способствуют компромиссу, — заявила она на брифинге.

При этом немецкое внешнеполитическое ведомство не располагает деталями по предложению российской стороны. В связи с этим Адебар отметила, что Германии сейчас следует «несколько подождать» с поддержкой инициативы, чтобы оценить, «насколько перспективным является предложенный российской стороной формат», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что США считают, что Совбез ООН — это лучшее место для дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.