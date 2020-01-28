https://static.news.ru/photo/a9b3bc3e-4201-11ea-a97a-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Суд Франции проводит заседание по делу гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Рассмотрение проходит в закрытом режиме, сообщил адвокат фигуранта Сергей Мусатов.

По его словам, из зала были удалены все находящиеся там люди, включая российского консула, передаёт ТАСС.

В зале остались три адвоката и переводчик, — подчеркнул он.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу, писал NEWS.ru.