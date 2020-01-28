Суд Франции проводит заседание по делу гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Рассмотрение проходит в закрытом режиме, сообщил адвокат фигуранта Сергей Мусатов.
По его словам, из зала были удалены все находящиеся там люди, включая российского консула,
В зале остались три адвоката и переводчик, — подчеркнул он.
Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен