Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции на уровне «AA»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной валюте Франции со стабильного до негативного и утвердила его на уровне «AA».
Пересмотр прогноза отражает существенное ухудшение ситуации в области государственных финансов и экономической активности, которое ожидается в этом году из-за пандемии COVID-19, — говорится в сообщении агентства.
Там отметили, что снижение экономической активности из-за ограничительных мер и государственная политика по поддержке экономики увеличат объём займов и задолженность Франции.
Агентство также подчёркивает, что рейтинг страны подкреплён эффективными социальными и гражданскими институтами, устойчивой диверсифицированной экономикой и макрофинансовой стабильностью.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о том, что правительство страны подготовило план помощи для сферы туризма. Он рассчитан на €18 млрд.
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