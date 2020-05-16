Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции на уровне «AA»

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Власти Италии с 3 июня открывают границы и снимают запрет на поездки между регионами, а также разрешают въезд и выезд из страны в рамках ослабления карантинных мер из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном по итогам заседания Совета министров республики. В тексте отмечается, что поездки с 3 июня между регионами могут быть запрещены при наличии высокого риска...