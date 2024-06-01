Фанат блогера Mellstroy выбежал на поле в финале Лиги Чемпионов в Британии

Фанат треш-блогера Mellstroy выбежал на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом». Молодого человека в футболке с надписью «Mellstroy» задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал другой болельщик, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором и вернулся на трибуну самостоятельно. Трансляцию события вел Matchtv.ru.

Инцидент произошел на 30-й секунде матча, из-за чего игра остановилась почти на полминуты. Уточняется, что стример пообещал заплатить 30 млн рублей зрителю, который выбежит на поле в футболке с его логотипом.