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Евросоюз запретит «олигархам» из РФ использовать свои активы

02:53, 27 февраля 2022
Евросоюз запретит «олигархам» из РФ использовать свои активы Урсула фон дер Ляйен Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новых «персональных» санкциях против России из-за её спецоперации на Украине. Она отметила, что в Европе собираются лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы, сообщает РИА Новости.

Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках, — цитирует фон дер Ляйен агентство.

Глава Еврокомиссии пояснила, что названные меры помогут изолировать Россию, серьёзно снизив её способность финансировать спецоперацию.

Ранее стало известно, что пресс-служба правительства ФРГ пояснила, как будут действовать санкции в отношении России, которые затронут международную систему SWIFT. Из неё исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен.

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