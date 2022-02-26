Евросоюз запретит «олигархам» из РФ использовать свои активы
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:53, 27 февраля 2022
Урсула фон дер ЛяйенФото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новых «персональных» санкциях против России из-за её спецоперации на Украине. Она отметила, что в Европе собираются лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы, сообщает РИА Новости.
Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках, — цитирует фон дер Ляйен агентство.
Глава Еврокомиссии пояснила, что названные меры помогут изолировать Россию, серьёзно снизив её способность финансировать спецоперацию.
Ранее стало известно, что пресс-служба правительства ФРГ пояснила, как будут действовать санкции в отношении России, которые затронут международную систему SWIFT. Из неё исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен.