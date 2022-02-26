Евросоюз запретит «олигархам» из РФ использовать свои активы

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Евросоюз закрывает воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине, сообщил в Twitter журналист телеканала ARD.

Представитель берлинского бюро ARD уточнил, что о санкциях против авиакомпаний России ему рассказал информированный источник. Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник, —...