Евросоюз обвинили в двойных стандартах из-за санкций против России

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Санкции в отношении России демонстрируют двойные стандарты Евросоюза. Рестрикции — это политический инструмент, их применение указывает на невозможность разделения политики и экономики, хотя официальная позиция Запада по этому вопросу является обратной, написала чешский историк Вероника Сушова-Сальминен в статье, опубликованной изданием Časopis argument.

Она отметила, что политические решения вмешиваются в экономику «с невероятной скоростью» и регулируют рынок. ЕС поддерживает эту интервенцию, однако в то же время политики утверждают, что с инфляцией, подорожанием энергоносителей можно бороться исключительно рыночными методами.

Похоже, имеют место двойные стандарты, — написала автор.

Она добавила, что власти западных стран перекладывают ущерб от санкций в отношении России на плечи простых граждан. При этом они не хотят вмешиваться в экономику ради улучшения их жизни, заявляя, что это приведёт к нарушению законов рынка.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал последствия антироссийских санкций для мира. По его словам, в ряде стран усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире, а также возникнут новые военных конфликты.