Евросоюз намерен к лету вакцинировать не менее 70% взрослого населения

https://static.news.ru/photo/5cc4cd0e-59a8-11eb-acc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Власти Европейского союза рассчитывают, что к лету 2021 года вакцину получат не менее 70% взрослого населения.

К марту 2021 года государства — члены [ЕС] должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет, а к лету 2021 года должны привить как минимум 70% взрослого населения, — говорится в документе новой стратегии ЕС по вакцинации, сообщает Bloomberg.

Этот документ должен быть представлен 19 января. В нём также указано, что к концу месяца Еврокомиссия планирует согласовать с членами ЕС протокол составления свидетельств о вакцинации. Его могут начать использовать в системах здравоохранения по всему ЕС, а также применять на более глобальном уровне по согласованию с Всемирной организацией здравоохранения. Этот протокол может заменить как карантин, так и требования по тестированию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сертификат вакцинации, который будут признавать во всех странах ЕС, является медицинской необходимостью, которая подтверждена рекомендацией ВОЗ. Пока неизвестно, какой правовой статус будет иметь этот документ. Этот вопрос будет поднят 21 января на внеочередной конференции глав государств и правительств ЕС.

Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными компаниями на поставку вакцин от коронавируса. Вакцинирование будет осуществляться препаратами компаний Moderna и Pfizer. До конца 2022 года они должны предоставить порядка 720 млн доз вакцин.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе гибели от коронавирусной инфекции около 100 тысяч человек в неделю. Такой прогноз озвучил директор программы организации по чрезвычайным ситуациями Майкл Райан. В настоящее время более 47% смертей приходится на Северную и Южную Америку, ситуация может усугубиться в ближайшее время. Показатели заболеваемости в Европе стабилизируются, оставаясь на высоком уровне.