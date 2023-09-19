Евросовет потребовал от Азербайджана прекратить боевые действия Мишель: военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены

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Шарль Мишель

Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (Twitter). Он отметил, что необходимо обеспечить диалог между Баку и армянским населением Карабаха.

Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены, чтобы позволить проведение искреннего диалога между Баку и армянами в Карабахе, — написал Мишель.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.