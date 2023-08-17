Европеист объяснил, зачем Саркози назвал Крым российским Европеист Федоров: Саркози назвал Крым российским из прагматичных соображений

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози назвал Крым исторически российской территории не из-за симпатий к РФ, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, бывший лидер занимает прагматичную позицию и ничем не рискует, так как ушел из политики.

В больших симпатиях к России Саркози трудно заподозрить. Он занимает прагматичную позицию и ничем не рискует, так как ушел из политики. Но он, прежде всего, французский политик, не раз встречался с Макроном, призывал соратников по партии «Республиканцы», находящихся в оппозиции к действующему лидеру страну, поддержать руководителя государства. А позиция Макрона [по России] известна, — добавил Федоров.

Эксперт напомнил, что о безоговорочной принадлежности Крыма к РФ говорили и другие французские политики, в том числе экс-кандидат в президенты Пятой республики Марин Ле Пен и Валери Жискар д’Эстен, возглавлявший страну в 1974-1981 годах.

Д’Эстен приезжал в Москву, выступал в МГУ. Ему задали вопрос про Крым, а он ответил: «А при чем здесь Украина?», а решение Хрущева в 1954-м назвал недоразумением, чем вызвал аплодисменты. Во Франции много политиков, рассуждающих реалистично. Саркози — один из них, — объяснил Федоров.

Федоров отметил, что россиянам не стоит воспринимать подобные заявления французских государственных деятелей как дружеские, так как «в политике не бывает симпатий, а есть интересы».

Ранее Саркози заявил, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины — иллюзия. По его словам, Крым исторически является российской территорией, а его жители считают себя русскими. При этом он считает, что по вопросу Крыма необходим референдум под наблюдением международного сообщества, который позволит «утвердить настоящее положение вещей».