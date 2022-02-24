Источник в ЕС: Европа начала обсуждать визовые ограничения для россиян

Евросоюз может ввести визовые ограничения для граждан России. Еврокомиссия уже прорабатывает данный вопрос, лидеры стран сообщества могут обсудить его в ходе саммита в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Это тот вопрос, который находится в повестке обсуждения лидеров, — цитирует его агентство.

От более подробного комментария собеседник агентства воздержался. Он добавил, что новый пакет санкций в отношении России может быть принят менее чем за сутки, как и предыдущий. Он при этом отметил, что речь об отключении России от международной платёжной системы SWIFT не идёт.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Бельгия на фоне обострения ситуации на Украине призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам, в том числе студентам и лицам, которые совершают поездки по работе.

Решения о прекращении выдачи виз российским гражданам уже приняли власти Чехии. Они также объявили о закрытии двух своих консульств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге и российских консульств в Карловых варах и Брно.

Примеру Чехии последовала Латвия. Глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил об отзыве посла Латвии из России и прекращении выдачи виз россиянам. При этом добавил, что исключения будут сделаны в случаях, связанных с особыми гуманитарными соображениями.