Euractiv: в ЕС нет единой позиции по седьмому пакету санкций против России

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европейский союз может ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания референдумов в Донбассе, сообщает портал Euractiv с ссылкой на неназванных официальных лиц Евросоюза. Отмечается, что единой позиции среди стран-членов по этому вопросу нет.

По словам собеседников портала, под санкции могут подпасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях и санкциях, касающиеся торговли с регионами, где пройдут референдумы, и их финансирования. Несколько дипломатов ЕС при этом предположили, что шансы на принятие очередного пакета невелики. По их мнению, новые ограничения могут быть заблокированы со стороны Венгрии.

Ранее о возможности новых санкций в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он предупредил об ответственности всех, кто станет причастным к референдумам. По его словам, также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России.

До этого глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России, которые, по его словам, могут привести к очередному обострению энергетического кризиса в Европе. До этого он отметил, что делегация Будапешта на 77-й сессии Генассамблеи ООН станет отстаивать отказ от предложений, которые затягивают и углубляют конфликт на Украине. По его словам, усилия Венгрии будут направлены на достижение мира.