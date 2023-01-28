Этот переменчивый Медведчук Какие спекуляции породила медийная активность Медведчука

Фото: Стрингер/РИА Новости

Виктор Медведчук

Явление Виктора Медведчука широкому читателю на фоне устоявшего еще недавно убеждения, что после скандального обмена на азовцев («Азов» — организация признана в России террористической, деятельность запрещена) ему место в пенсионном небытии, породило немало спекуляций. Особенно в плане того, что обанкротившийся украинский политик взялся за старое: объявляя о необходимости создания украинского правительства в изгнании, готов, дескать, осваивать миллиарды, которые могли бы быть выделены под новую политическую «химеру».

Между тем, после статьи в «Известиях», за столбцами которой некие провидцы стремились рассмотреть руку то ли Владислава Суркова, то ли Дмитрия Козака, Медведчук дал интервью и RT. Конечно, характер издания часто влияет на опытного интервьюируемого, стремящегося проявить гибкость в утверждении собственных взглядов. Но создалось впечатление, что бывший лидер партии ОПЗЖ, собиравшей голоса как раз юго-восточной Украины, не то, чтобы в прыжке переобулся, но явно на ходу подкорректировал свою первоначально засвеченную точку зрения.

Не исключено, что такая эволюция связана с явно неоднозначной реакцией на первый его политический опус. Причем, видимо, негативную реакцию, отмеченную не только в общественных интеллектуальных кругах, но и в достаточно высоких сферах.

Суть новых тезисов от Медведчука в том, что, по его мнению, государства Украина больше не существует и возрождать что-либо на нынешнем базисе просто бесполезно. Даже в результате успешных военных действий. Страница как бы перевернута. И государства этого может вообще на карте не быть. А потому главное — судьба самих жителей, граждан нынешней Украины, их будущее и перспективы. Государство и народ в интерпретации Медведчука отделены друг от друга. А потому сами украинцы (не использован термин «многонациональный народ») и должны будут решать свою судьбу. Такой вот новый нарратив о братском народе, который многие годы посылал другой вроде бы братский народ «на гиляку», начиная с нежного детсадовского возраста.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Киев, Украина

Причем, сам Медведчук вроде бы уже ни на что в плане громкой политической карьеры не претендует. И новые лидеры должны быть выдвинуты самой жизнью. Притом, что пока новые лидеры в соседней стране возникали в основном в майданных декорациях.

Тем не менее, многое в интервью вроде логично, хотя в тексте и просматривается немалый элемент политического кокетства. Стоило ли тогда самому Медведчуку возникать в публичной сфере, если он как бы от политических дел отошел? А то ведь вслед за ним из «черных дыр» прежних ошибок и недальновидных просчетов могут вернуться и другие тени минувшего типа Суркова.

Конечно, похвально его желание показать, что украинский народ, по его выражению, не монолитен, вопреки всем усилиям Зеленского создавать и продавать такую иллюзию. Но вот явно без свержения нынешнего украинского нацистского режима постановка любых вопросов о воле народа выглядит, мягко говоря, преждевременной. Тем более, что население четырех новых субъектов Российской Федерации, бывших областей Украины, уже выразили свою волю на референдумах.

Однако предварительно эти земли надо было деоккупировать.