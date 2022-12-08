Еще одна европейская страна прекратит вещание «Дождя» В Эстонии вслед за Латвией и Литвой решили прекратить вещание «Дождя»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Эстонии вслед за Латвией и Литвой решили прекратить вещание телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента), передает издание Postimees. Канал транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. У двух из перечисленных операторов «Дождь» был частью расширенного перечня каналов.

Вещание телеканала в Эстонии было прекращено в связи с решением властей Латвии, которые аннулировали лицензию «Дождя». Она давала телеканалу право распространять контент в Евросоюзе, США и других странах.

Скандальная ситуация вокруг канала началась с увольнения ведущего Алексея Коростелева. В эфире он заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, заявившая о том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. После увольнения Коростелева с телеканала решили уйти еще два журналиста — руководитель и ведущий экономической программы Маргарита Лютова, а также ведущий новостного эфира Владимир Роменский.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.