ЕС принял 10-й пакет санкций против России Боррель: ЕС одобрил новый пакет санкций против РФ, в том числе в отношении 121 физического и юрлица

Фото: europarl.europa.eu

ЕС принял 10-й пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Боррель добавил, что ограничения коснутся «тех, кто несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере 6000 украинских детей».

Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России, — написал Боррель.

Ранее представительство Швеции сообщило на своей странице в Twitter, что страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Представители ЕС трижды не могли прийти к единому мнению относительно новых ограничений.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России. Рестрикции коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники. Ограничения стали частью пакета рестрикций США против России.

Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».

В свою очередь власти Великобритании решили расширить антироссийские санкции, введя ограничительные меры в отношении 92 физических и юридических лиц. В частности, под санкции подпали вице-премьер РФ Александр Новак, экс-премьер Виктор Зубков, глава Минцифры Максут Шадаев, заммэра Москвы Максим Ликсутов, мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший главный охранник президента России Владимира Путина.