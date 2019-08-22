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В семье герцогов Сассекских появилась новая няня для их сына Арчи. Она стала третьей по счёту и первой в истории британской королевской семьи темнокожей сиделкой.

Как пишет The Sun, Меган Маркл и принц Гарри очень довольны новой няней. Папарацци её заметили в аэропорту на юге Франции во время поездки герцогов Сассекских в Ниццу, где они...