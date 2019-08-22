Входящие в «Большую семёрку» страны Евросоюза поддержат возвращение России в формат, только если она выполнит минские договорённости. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.
Совет Европы в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7, - заявил он ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «Большой восьмёрки», если вернёт Крым, писал News.ru.