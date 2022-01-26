ЕС начал работать над пакетом санкций против России

Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт, сообщает Bloomberg.

При этом некоторые страны ЕС при обсуждении ограничений в отношении Москвы попросили сделать исключения для некоторых российских банков. Также речь идёт об исключениях для уже подписанных договоров и транзакций.

Некоторые крупные страны — члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США в рамках санкций против России из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья. Германия обеспокоена этим и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора.

При этом ФРГ не против ввода других санкций в случае российской «агрессии». Так, Берлин может подписать пакет мер, в который войдут ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.