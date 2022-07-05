Эрдоган хочет решить проблему с зерном на переговорах с Путиным и Зеленским Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским по зерновому вопросу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на результативность переговоров по зерновому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости. По словам Эрдогана, в дискуссии также хочет принять участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Турецкий лидер подчеркнул, что переговоры могут начаться в течение семи-десяти дней.

В течение недели — десяти дней мы планируем переговоры как с господином Путиным, так и с Зеленским, по решению вопроса. К этому процессу намерен подключиться и господин Гутерриш. Надеемся получить результат, — заявил Эрдоган.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна. Он пояснил, что в настоящее время безопасность, которую гарантирует Россия, не устраивает Киев, так как власти не доверяют Москве. По его словам, речь идет о безопасности кораблей различных стран, которые будут осуществлять погрузку.

До этого Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.