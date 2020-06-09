Эпидемиологи заявили о вероятности второй волны COVID-19 в Британии

https://static.news.ru/photo/e19eba22-aa89-11ea-9647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Учёные из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM) заявили о вероятности второй волны коронавируса в Великобритании. По их словам, она будет в 2,5 раза сильнее первой.

Если школы откроются полностью или пошагово в июне или июле и при этом не будет действовать масштабная и эффективная система тестирования и отслеживания контактов людей, вторая волна COVID-19 в Британии может быть в 2,2–2,5 раза сильнее, чем первая, — цитирует текст исследования РИА Новости.

Они также подчеркнули, что система отслеживания контактов людей может быть эффективна только в том случае, если тестируются как минимум 50% человек, которые имеют симптомы COVID-19.

Как информировал NEWS.ru, представители НАТО уже начали готовиться ко второй волне коронавируса.