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Елизавета II отмечает 70 лет со дня вступления на престол
Европа

Елизавета II отмечает 70 лет со дня вступления на престол

07:25, 06 февраля 2022
Фото: Michael Fink/dpa/Global Look Press
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Королева Елизавета II отмечает 70-летие своего восшествия на британский престол. 6 февраля 1952 года она стала королевой Великобритании и более десятка других королевств, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

В честь знаменательной даты Елизавета II устроила приём в своей резиденции Сандрингем-хаус в Норфолке. Ей подарили букет с ландышами, которые были в её букете ровно 70 лет тому назад в день коронации. После встречи Елизавета II разрезала бисквитный торт с эмблемой платинового юбилея.

Торжественные мероприятия по случаю 70-летия правления королевы состоятся уже летом. В Великобритании официальные празднования дней рождения монархов традиционно переносят на более тёплое время года. Дни со второго по пятое июня будут объявлены праздничными выходными.

Специально к платиновому юбилею Королевская почта Великобритании выпустила в честь Елизаветы II серию марок, а Королевский монетный двор — памятные монеты.

Король Георг VI, отец Елизаветы, умер 6 февраля 1952 года. Елизавета, в то время находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании

Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II в короне Святого Эдуарда после коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2 июня 1953 года

Global Look Press

Елизавета II, Герцог Эдинбургский и двое их детей (принц Чарльз и принцесса Анна) приняимают салют на церемонии вручения знамени на параде конногвардейцев

Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Елизавета II со своими корги в Вирджиния-Уотер, 1973 год

FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Королева Елизавета II и принц Филипп на борту королевской яхты «Британия» в Бремерхафене, 1978 год

dpa/Global Look Press

Королева Елизавета II на Курфюрстендамме 27 мая 1987 года

Michael Fink/dpa/Global Look Press

Елизавета II во время визита в Королевские ВВС в Лаарбрухе, 1990 год

Roland Scheidemann/dpa/Global Look Press

Елизавета II посещает сад на выставке цветов в Челси в Лондоне, 2010 год

UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Елизавета II на Королевском конном шоу в Виндзоре, 2011 год

l94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Елизавета II после записи своего рождественского поздравления, 2017 год

Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Елизавета II осматривает выставку памятных вещей и открыток, посвященных её золотому и платиновому юбилеям, в Виндзорском замке, 2022 год

Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

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