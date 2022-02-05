Елизавета II отмечает 70 лет со дня вступления на престол

Королева Елизавета II отмечает 70-летие своего восшествия на британский престол. 6 февраля 1952 года она стала королевой Великобритании и более десятка других королевств, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
В честь знаменательной даты Елизавета II устроила приём в своей резиденции Сандрингем-хаус в Норфолке. Ей подарили букет с ландышами, которые были в её букете ровно 70 лет тому назад в день коронации. После встречи Елизавета II разрезала бисквитный торт с эмблемой платинового юбилея.
Торжественные мероприятия по случаю 70-летия правления королевы состоятся уже летом. В Великобритании официальные празднования дней рождения монархов традиционно переносят на более тёплое время года. Дни со второго по пятое июня будут объявлены праздничными выходными.
Специально к платиновому юбилею Королевская почта Великобритании выпустила в честь Елизаветы II серию марок, а Королевский монетный двор — памятные монеты.
Король Георг VI, отец Елизаветы, умер 6 февраля 1952 года. Елизавета, в то время находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании
Keystone Press Agency/Global Look Press
Елизавета II в короне Святого Эдуарда после коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2 июня 1953 года
Global Look Press
Елизавета II, Герцог Эдинбургский и двое их детей (принц Чарльз и принцесса Анна) приняимают салют на церемонии вручения знамени на параде конногвардейцев
Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Королева Елизавета II со своими корги в Вирджиния-Уотер, 1973 год
FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Королева Елизавета II и принц Филипп на борту королевской яхты «Британия» в Бремерхафене, 1978 год
dpa/Global Look Press
Королева Елизавета II на Курфюрстендамме 27 мая 1987 года
Michael Fink/dpa/Global Look Press
Елизавета II во время визита в Королевские ВВС в Лаарбрухе, 1990 год
Roland Scheidemann/dpa/Global Look Press
Елизавета II посещает сад на выставке цветов в Челси в Лондоне, 2010 год
UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Елизавета II на Королевском конном шоу в Виндзоре, 2011 год
l94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Королева Елизавета II после записи своего рождественского поздравления, 2017 год
Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Королева Елизавета II осматривает выставку памятных вещей и открыток, посвященных её золотому и платиновому юбилеям, в Виндзорском замке, 2022 год
Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press