Елизавета II отмечает 70 лет со дня вступления на престол

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Королева Елизавета II отмечает 70-летие своего восшествия на британский престол. 6 февраля 1952 года она стала королевой Великобритании и более десятка других королевств, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

В честь знаменательной даты Елизавета II устроила приём в своей резиденции Сандрингем-хаус в Норфолке. Ей подарили букет с ландышами, которые были в её букете ровно 70 лет тому назад в день коронации. После встречи Елизавета II разрезала бисквитный торт с эмблемой платинового юбилея.

Торжественные мероприятия по случаю 70-летия правления королевы состоятся уже летом. В Великобритании официальные празднования дней рождения монархов традиционно переносят на более тёплое время года. Дни со второго по пятое июня будут объявлены праздничными выходными.

Специально к платиновому юбилею Королевская почта Великобритании выпустила в честь Елизаветы II серию марок, а Королевский монетный двор — памятные монеты.