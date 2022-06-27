В стратегии НАТО пропишут новый пункт El Pais: НАТО впервые включит в стратегию пункт о защите территорий союзников

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Военно-политический блок НАТО

Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту «суверенитета и территориальной целостности» стран-союзниц в качестве основной миссии организации, сообщает газета El Pais со ссылкой на проект документа, который, как ожидается, будет утвержден на саммите альянса в Мадриде 28–30 июня. По ее данным, включение этого пункта стало очередным следствием кризиса на Украине.

Согласно 5-й статье Североатлантического договора, территория, подлежащая коллективной обороне стран НАТО, ограничивается евро-атлантическим пространством в Европе, Северной Америке, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака. Это исключало из действия договора, например, Сеуту и Мелилью, которые являются суверенными испанскими территориями в Северной Африке.

Новая стратегическая концепция меняет эту ситуацию, — пишет газета.

Ранее в другом материале этой же газеты сообщалось, что на предстоящем саммите в Мадриде Альянс может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времен окончания холодной войны. По их данным, союзники по НАТО готовы приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством вооружения. Таким образом, по мнению журналистов, Альянс хочет дать понять, что готов ответить на агрессию против любого государства-члена.

Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков предположил, что таким образом Североатлантический альянс ведет подготовку к военному столкновению в Европе.