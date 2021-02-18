Эксперт оценил перспективы разрыва России с Советом Европы из-за Навального

https://static.news.ru/photo/1ff68db2-71f5-11eb-aa4c-96000091f725_660.jpg Фото: echr.coe.int

Неисполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Алексея Навального может привести к разрыву России с Советом Европы, но пока орган не готов на это пойти. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал немедленно освободить Алексея Навального из тюрьмы, ссылаясь на 39-е правило регламента органа. Этот механизм можно задействовать, когда существует угроза жизни и здоровью человека. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что это решение «заведомо неисполнимо».

По словам Николая Топорнина, с юридической точки зрения Россия обязана выполнить решение ЕСПЧ по Навальному, так как подписалась под Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ). Кроме того, до сих пор Москва старалась следовать указаниям органа, хотя и неохотно, называя некоторые его решения политическими.

В регламенте ЕСПЧ не прописано, что может повлечь за собой неисполнение 39-го правила, — подчеркнул Николай Топорнин. — То есть остаётся два варианта: либо приостановить членство России, либо исключить её из Совета Европы. Но и то, и другое — это серьёзное политическое решение, на которое Совет Европы, скорее всего, сейчас не пойдёт. Будет вялотекущий обмен постановлениями, письмами, призывами.

Эксперт добавил, что компромиссным решением может стать помещение Навального под домашний арест, так как ЕСПЧ потребовал освободить его из тюрьмы. При этом российские власти могут выбрать вариант добровольного выхода из Совета Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Госдуме назвали попытки ЕСПЧ заступиться за Навального нелепыми.