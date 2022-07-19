Экс-нардеп объяснил отставки на Украине военными неудачами Зеленского Экс-нардеп Журавко объяснил отставки на Украине военными неудачами Зеленского

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова «для прикрытия», чтобы списать свои военные неудачи на госизмену и работу спецслужб, считает бывший народный депутат Алексей Журавко. Он усомнился в том, что в окружении украинского лидера работают в основном двойные агенты, служащие России, пишет «ПолитЭксперт».

Не думаю, что в окружении Зеленского одни предатели и все работают на Россию. Но, если что-то не получается, это обычно списывают на госизмену, на работу каких-то спецслужб. Для прикрытия. Думаю, на самом деле просто крысы бегут с тонущего корабля, — уточнил Журавко.

По его мнению, Баканов оказался в Германии «неспроста» — как глава СБУ он должен был обладать какой-то инсайдерской информацией. Журавко считает, что среди правящих элит Киева возникли разногласия, связанные с продажей оружия третьим лицам и коррупцией. По его мнению, череда отставок говорит о том, что «кормовая база» на Украине постепенно начинает сокращаться.

Ранее политолог Сергей Поляков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку уже к осени 2022 года, если российская спецоперация будет продолжаться на том же уровне, на каком она проводится сейчас. По его словам, в течение 30 лет украинское правительство строило свою политику на противопоставлении России, поэтому в случае поражения украинский лидер покинет пост.