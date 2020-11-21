Экс-министра экономики Украины назначили советником главы офиса Зеленского

https://static.news.ru/photo/05f7c70c-2ca7-11eb-83ff-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Милованов Фото: Тимофей Милованов/facebook.com

Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов занял должность внештатного советника главы офиса президента страны.

Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата, — говорится в сообщении офиса украинского лидера.

По словам Милованова, он уже некоторое время выступает в роли внештатного советника Ермака без заработной платы.

Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями, — отметил экс-министр на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду, что его опыт позволит преодолеть их.

Милованов занял пост министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в августе 2019 года в правительстве Алексея Гончарука и ушёл с него 4 марта 2020 года, когда премьером страны стал Денис Шмыгаль.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 ноября около сотни представителей националистических организаций Украины собрались на митинг возле клиники в Киеве, где лечится от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) президент страны Владимир Зеленский. Недовольные требовали отставки лидера и угрожали ему импичментом.