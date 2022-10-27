Экономист оценил последствия повышения ключевой ставки в Евросоюзе Экономист Мовчан: повышение ключевой ставки ЕЦБ поможет сбить инфляцию в Евросоюзе

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Повышение ключевой ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,75 процентных пункта поможет сбить инфляцию в Европейском союзе, однако не слишком болезненно отразится на экономической активности, поскольку объединение и так находится практически в рецессии, рассказал в беседе с Lenta.ru экономист Андрей Мовчан.

Любое повышение ставки всегда негативно действует на инфляцию. В России это сработало, инфляция сильно замедлилась. Европе тоже придется пройти этот путь, нужно понимать, что данное повышение ставки не последнее, будут еще. Кроме того, ЕС значительно отстает от США и Великобритании в этом вопросе, так что действие правильное, направление верное, — сказал Мовчан.

Аналитик также добавил, что повышение ставки ЕЦБ всегда агрессивно отражается на экономической обстановке и активности внутри каждого конкретного государства. Однако поскольку Европа все равно стоит на грани рецессии, губительных последствий в такой ситуации быть не должно, заключил Мовчан.

8 сентября управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые повысил базовую процентную ставку на 75 пунктов — до 1,25%, cледует из опубликованного регулятором пресс-релиза. Теперь ставка по депозитам составит 0,75%, а по маржинальным кредитам — 1,5%. Также в тексте релиза указано, что росту инфляции способствуют рост цен на энергоносители и продукты питания, давление со стороны спроса в некоторых секторах и перебои с поставками. Отмечается, что совет продолжит регулярно проводить переоценку своей политики с оглядкой на увеличивающийся уровень инфляции.