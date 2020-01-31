https://static.news.ru/photo/66687c3c-441b-11ea-bd81-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал выход страны из Евросоюза — Brexit или брекзит — моментом, «когда начнётся рассвет, когда поднимется занавес».

Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения, — цитирует Би-Би-Си отрывок из записанного, но ещё не опубликованного видеообращения Джонсона.

Великобритания официально прекратит считаться членом ЕС около полуночи 31 января.

По информации Би-Би-Си, речь Джонсона выйдет в эфир до брекзита. Глава правительства построит обращение на перечислении возможностей, которые Великобритания получит после выхода из Евросоюза.

Как писал NEWS.ru, Совет ЕС ратифицировал соглашение о брекзите 30 января. С февраля Великобритания и европейские страны начнут строить взаимоотношения с чистого листа.