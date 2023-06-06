Додик: за протестами против Вучича стоят британские спецслужбы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Милорад Додик

Протесты оппозиции в Сербии с целью свержения президента Александра Вучича организуют спецслужбы Великобритании, считает президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В своем Twitter он отметил, что происходящее представляет собой злоупотребление трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, которые произошли в Сербии 3 и 4-5 мая.

Протесты ясно указывают на их цель, а это злоупотребление трагедиями и массовыми убийствами молодых людей в Сербии 3 и 4-5 мая, чтобы на улице при демонстрациях свергнуть с власти Александра Вучича. Я уверен и повторяю, что в Сербии, как и у нас в Республике Сербской, одни и те же менторы — сотрудники британских спецслужб, — написал Додик в Twitter.

Обострение ситуации на севере Косово и Метохии началось 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики попытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, одержавших победу на выборах, бойкотированных правительством Сербии.

29 мая тысячи сербы собрались перед зданиями с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.