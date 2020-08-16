Дискотеки в Италии закрыли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/debc0a50-dff2-11ea-b693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что власти страны приняли решение о запрете дискотек, в том числе на открытой территории или на пляже. Причиной стал рост числа заражённых коронавирусом.

О подписании нового распоряжения он написал в Facebook.

Приостанавливается работа всех танцплощадок, как открытых, так и в помещениях. Вводится обязательное ношение маски с 18 часов вечера до 6 утра в любых общественных местах, где есть риск образование сборищ, — сообщил он.

Глава Минздрава отметил, что в настоящий момент приоритетом правительства является открытие школ в сентябре.

Такое решение он принял после встречи с другими членами правительства и представителями регионов. Оно лишает регионы возможности действовать самостоятельно: все дискотеки в стране будут закрыты как минимум до 9 сентября.

Часть танцплощадок была закрыта ранее из-за несоблюдения норм, препятствующих распространению коронавируса. Представители этого бизнеса жалуются, что не получили материальной поддержки правительства, рынок несёт большие потери, а в 2020 году открылись только 10% из 3,5 тысяч организаций.

Дискотеки были последними заведениями, открытыми при ослаблении ограничений от коронавируса в середине июля. При этом в некоторых регионах местные власти разрешили работу танцплощадок раньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.