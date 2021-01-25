Ди Соузу победил в первом туре президентских выборов в Португалии

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Марселу Ребелу ди Соуза одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов в Португалии. После подсчёта 50% голосов действующий глава государства набирает 66%.

Лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура набирает лишь 12% голосов, замыкает тройку лидеров представительница левого крыла социалистов Ана Гомеш с 9,3%, сообщает РИА Новости.

Выборы президента прошли в Португалии 24 января. На должность главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Марселу Ребелу ди Соузу. Срок президентских полномочий в Португалии составляет пять лет. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов. Избранный глава государства принесёт присягу 9 марта.

Как сообщал NEWS.ru, в Португалии 18 января был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в этом самом западном государстве континентальной Европы от COVID-19 и его последствий скончались уже более девяти тысяч человек. В выходные сообщалось, что португальские больницы в ближайшие дни столкнутся с нехваткой мест для заразившихся коронавирусной инфекцией.