Депутат бундестага призвал свернуть санкционную политику Депутат бундестага Шмидт призвал «попытаться свернуть санкционную политику» против России

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Бундестаг, парламент Германии

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт призвал правительство ФРГ «попытаться свернуть санкционную политику» в отношении России. По его словам, она бьет в первую очередь по самой Германии, сообщает РИА Новости. Парламентарий считает, что Берлину следует выстраивать долгосрочные и доверительные отношения с Москвой, не прибегая к угрозам и ультиматумам.

Шмидт также отметил, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь зависит от поставок российских энергоресурсов. Запуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на полную мощность в полной мере отвечает интересам страны, подчеркивает он.

Именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму, — цитирует депутата агентство.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны начали пересматривать санкции против России с учётом собственных потребностей и нужд. Он призвал не делать «крупные выводы», поскольку общий курс против Москвы сохраняется. По его словам, корректировка ограничений является «точечными выводами».

10 июля обозреватель Deutsche Wirtschaft Nachrichten Марк Фридрих указал, что санкции ЕС, направленные против России, обернутся полным крахом для немецкой бизнес-модели. Он привел данные внешнеторгового баланса ФРГ с начала 2022 года. Как оказалось, доходы Германии от торговли сократились до полумиллиарда евро. При этом за первые пять месяцев корреляция между экспортом и импортом упала на 70,7% в сравнении с показателями за прошлый год.