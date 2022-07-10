DWN: Германия движется к краху из-за санкций и собственной политики Обозреватель DWN Фридрих: санкции и энергетическая политика Германии ведут ее к краху

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Санкции ЕС, направленные против России, обернутся полным крахом для немецкой бизнес-модели, считает обозреватель Deutsche Wirtschaft Nachrichten (DWN) Марк Фридрих. Он привел данные внешнеторгового баланса ФРГ с начала 2022 года. Как оказалось, доходы Германии от торговли сократились до полумиллиарда евро. При этом за первые пять месяцев корреляция между экспортом и импортом упала на 70,7% в сравнении с показателями за прошлый год.

Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания, — заявил Фридрих.

Ранее стало известно, что каждый второй житель ФРГ боится замерзнуть будущей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе. О своих худших опасениях по поводу инфляции рассказали 75% немцев.

Политолог Александр Камкин заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен уйти в отставку, так как из-за антироссийских санкций страдают жители его страны: в ФРГ подорожал газ, бензин и продукты питания. По его мнению, эти показатели свидетельствуют о провальной политике немецкого лидера.