«Дефицит и высокие цены»: энергоэксперт о будущем ЕС без российского газа Энегроэксперт Юшков предсказал дефицит газа в странах ЕС будущей зимой без российского топлива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз ждут высокие цены на газ и дефицит топлива будущей зимой без экспорта из России и после повреждения «Северных потоков», считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Энергоэксперт отметил, что в этом году Европе удалось легко пережить зиму только благодаря благосклонности погоды, сообщает «ПолитЭксперт».

Очень теплая зима стала огромным подарком Европе. К тому же надо учесть большие остатки газа в подземных хранилищах. При стандартной зиме ситуация была бы гораздо хуже — и дефицит, и высокие цены. Сейчас европейские политики хотят представить это как собственную заслугу. <...> Но в реальности сокращаться потребление начало еще до принятия этой программы, просто потому что газ был дорогой, — заявил аналитик.

По словам Юшкова, эта ситуация оказалась выгодна именно США. Вашингтон опасался, что Европа колеблется в принятии решения об отказе от российского топлива. Эксперт уточнил, то именно поэтому после диверсии на «Северных потоках» у Запада осталось меньше шансов вернуться к потреблению газа из России.

Думаю, ни у кого сомнений в том, что США были основными бенефициарами данной истории, уже неважно даже, чьими руками это было сделано. Они явно боялись, что Европа колеблется в вопросе дальнейшего давления на Россию, в вопросе предоставления дополнительной военной помощи Украине, что европейцы все время оглядываются, насколько критично это решение будет в российско-европейских отношениях в области газа, — заключил аналитик.

Юшков также отметил, что в строительство трубопровода были вложены десятки миллиардов долларов. При этом «Газпром», вложивший половину суммы, после произошедшего, согласно контракту, не обязан возвращать этот кредит, в то время как Евросоюз остался без российского газа. Эксперт напомнил, что у Запада появляется еще одна проблема: пока Китай находился на карантине из-за пандемии коронавируса, он не нуждался в поставках топлива, теперь же Пекин снова начнет конкурировать за газ с Европой.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол ранее предрек Евросоюзу серьезные испытания зимой 2024 года. По его словам, именно тогда энергетический кризис проявится сильнее всего.