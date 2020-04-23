Дания выступила против увеличения бюджета ЕС

https://static.news.ru/photo/91e610fe-85a2-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что взнос стран в бюджет Европейского союза не должен составлять больше 1% ВВП. Копенгаген не меняет свою позицию в этом вопросе, несмотря на пандемию коронавируса.

По её словам, COVID-19 повлиял на ситуацию как в Европе в целом, так и в отдельных странах. Это означает, что датский бюджет также изменился, передаёт ТАСС.

Мы получили очень чёткое выражение европейской солидарности. Вопрос теперь в том, как её обеспечить. Некоторые выступают за общее европейское восстановление. Я этого не хочу, и дискуссия будет продолжена, — подчеркнула она.

Нет сомнений, что некоторым странам нужна поддержка, однако это не должно делать за счёт совместного финансирования в долг. Приоритет должен быть отдан действующему бюджету, а для особо пострадавших стран сделано уже много.

Если Италия снова обратится к Дании, мы готовы рассмотреть её обращение, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике на €540 млрд. Об этом 23 апреля заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.