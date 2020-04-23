Дания выступила против увеличения бюджета ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что взнос стран в бюджет Европейского союза не должен составлять больше 1% ВВП. Копенгаген не меняет свою позицию в этом вопросе, несмотря на пандемию коронавируса.
По её словам, COVID-19 повлиял на ситуацию как в Европе в целом, так и в отдельных странах. Это означает, что датский бюджет также изменился,
Мы получили очень чёткое выражение европейской солидарности. Вопрос теперь в том, как её обеспечить. Некоторые выступают за общее европейское восстановление. Я этого не хочу, и дискуссия будет продолжена, — подчеркнула она.
Нет сомнений, что некоторым странам нужна поддержка, однако это не должно делать за счёт совместного финансирования в долг. Приоритет должен быть отдан действующему бюджету, а для особо пострадавших стран сделано уже много.
Если Италия снова обратится к Дании, мы готовы рассмотреть её обращение, — заключила она.
Ранее NEWS.ru писал, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике на €540 млрд. Об этом 23 апреля заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.
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