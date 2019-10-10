https://static.news.ru/photo/e6fed480-eb5c-11e9-9c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Дании в целях безопасности собираются ввести пограничный контроль для людей, приезжающих с территории Швеции.

Копенгаген намерен вводить инспекцию на границе поэтапно с середины ноября. Кроме того, Дания предлагает Швеции создать совместную структуру полицейского сотрудничества для борьбы с трансграничной преступностью. Имеются также предложения по установке дополнительных камер наблюдения, передаёт Датское радио .

Издание уточняет, что на подобные меры властям страны пришлось пойти из-за увеличения преступлений, в которых подозреваются граждане Швеции.

Ранее News.ru писал, что власти Абхазии заявили о намерении упростить пограничный контроль для туристов, прибывающих в страну на круизном лайнере «Князь Владимир».