Власти Дании в целях безопасности собираются ввести пограничный контроль для людей, приезжающих с территории Швеции.
Копенгаген намерен вводить инспекцию на границе поэтапно с середины ноября. Кроме того, Дания предлагает Швеции создать совместную структуру полицейского сотрудничества для борьбы с трансграничной преступностью. Имеются также предложения по установке дополнительных камер наблюдения, передаёт
Издание уточняет, что на подобные меры властям страны пришлось пойти из-за увеличения преступлений, в которых подозреваются граждане Швеции.
Ранее News.ru писал, что власти Абхазии заявили о намерении упростить пограничный контроль для туристов, прибывающих в страну на круизном лайнере «Князь Владимир».
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен