Daily Express: Евросоюз предал Польшу в разгар украинского конфликта

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Бывший глава Минфина Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Евросоюз предал Польшу в разгар украинского конфликта, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Daily Express. Он уточнил, что Еврокомиссия отказалась предоставлять Варшаве финансовую помощь на €40 млрд из-за «нарушений европейских норм в области прав человека» в стране. Эксперт убежден, что сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, ЕС не должен делать акцент на таких проблемах. По его мнению, своими действиями Брюссель «всаживает нож в спину» Польше.

Сейчас не время обсуждать, должен ли ЕС давать нам деньги или нет, пришло время давать деньги. Давайте подождем, когда закончится конфликт, и тогда вернемся к обсуждению того, что ЕС хочет от Польши и что Польша может предложить ЕС. Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину, — заявил Косьчиньский.

Также экс-глава Минфина Польши добавил, что ЕС в сложившихся условиях действует недостаточно гибко, придерживаясь строгого свода правил. Он отметил, что нормы Евросоюза оказались неэффективными в условиях роста цен на топливо и притока украинских беженцев.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь больше, чем в Эстонии. Политик уточнила, что в Прибалтике наблюдаются проблемы с электричеством, а с наступлением холодов энергопотребление может превысить ее производство. Она уточнила, что в таких условиях обеспечить украинских беженцев нужным объемом помощи было бы проблематично.