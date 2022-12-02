В черноморском порту Самсун на севере Турции произошел взрыв

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Взрыв произошел в порту Самсун на побережье Черного моря на севере Турции, сообщает телеканал CNN Türk. Причины взрыва, после которого вспыхнул пожар, на данный момент не уточняются. Сообщается, что благодаря работе пожарных расчетов возгорание удалось локализовать и потушить, по данному факту начато расследование.

В порту Самсун по неизвестной причине произошел взрыв. В район порта, где после взрыва вспыхнул пожар, были направлены пожарные, — сказано в сообщении.

Ранее в Турции в провинции Денизли загорелся химический завод. Над зданиями предприятия были видны черные клубы дыма из-за горения химических веществ. Сообщалось, что пожар вспыхнул в 100 метрах от шоссе Денизли — Афьонкарахисар в районе Кале. Черный дым был виден из разных точек города, на предприятии периодически были слышны взрывы.

До этого взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле. На улице загорелся автомобиль, пламя перекинулось на соседние машины. О погибших и пострадавших не сообщалось. Агентство Demiroren уточнило, что инцидент произошел на улице Коджамустафапаша. Она расположена в 5 км к западу от площади Султанахмет, где находятся основные достопримечательности Стамбула — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.