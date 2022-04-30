Читатели Spiegel оценили воздушный маршрут Шольца в обход России «У Деда Мороза был?»: читатели Spiegel высказались про маршрут Шольца через Северный полюс

Канцлер Германии Олаф Шольц наблюдает за Арктикой из самолёта Airbus A350 / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Читатели немецкого журнала Spiegel высказались про маршрут полёта канцлера ФРГ Олафа Шольца из Японии через Северный полюс для обхода воздушного пространства России. Перед приземлением в Германии Airbus 350 Kurt Schumacher Шольца пролетел над Аляской, Северным Ледовитым океаном, полюсом и через Финляндию. Немцы посчитали, что такая траектория неразумна на фоне роста цен на топливо и проблем, связанных с климатом, учитывая обеспокоенность Шольца на эту тему.

Отмечается, что в Японии Шольц провёл меньше времени, чем было потрачено на полёт туда-обратно. В стране он находился 20 часов, а на перелёты было затрачено 25,5 часа.

Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата? — поинтересовался пользователь с ником bayya48sghLirmac6L9R4Z.

Читатель под ником Bier_Bock связал выбор такого длинного маршрута в обход территории РФ с суммами, которые налогоплательщикам Германии выходят «в копеечку».

Однако эти уклончивые манёвры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит, — написал пользователь.

Armanix задал шутливый вопрос: не совершал ли Шольц остановку в северных краях ради визита к Деду Морозу.

Один из читателей считает, что Шольц мог бы выбрать прямой маршрут через Россию, так как она не сочла бы этот маршрут канцлера через свою территорию угрожающим.

27 февраля стало известно, что Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Россия запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках очередного пакета санкций.