Число пострадавших при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке снова возросло Число пострадавших при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке возросло до 90

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мужчины на месте разрушений после обстрела ВСУ. Каховка

Число пострадавших при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке выросло до 90, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области, передает ТАСС. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщал, что число пострадавших достигло 80 человек. Коммунальные службы региона в сотрудничестве с российскими военными продолжают разбирать завалы.

Обратившихся за медпомощью — 90 человек, получивших ранения разной степени, — рассказал собеседник агентства.

Удар по городу с применением РСЗО HIMARS производства США был нанесен 11 июля. Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил о семи погибших и 70 пострадавших. Он заверил, что семьям жертв обстрела и раненым будут выплачены компенсации.

При обстреле уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, получили повреждения жилые дома, рынок и больница. Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев считает, что удар был нанесен по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского.