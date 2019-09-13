https://static.news.ru/photo/36f0d00c-d4eb-11e9-aa90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

Представитель чешского статистического управления Михаэла Немечкова рассказала, что большая часть новых жителей страны в первом полугодии 2019 года прибыла с Украины.

Всего же жить в Чехию за этот период приехали 34 тысячи иностранцев, более 40% из которых составили украинцы, 13 тысяч покинули республику. Прирост населения с учётом приезжих составил 18,8 тысячи человек, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, правительство Чехии утвердило программы для привлечения иностранных работников на предприятия и в сельскохозяйственную отрасль и определило квоты по приёму специалистов из разных стран. Больше всего людей Чехия готова принять с Украины — 40 тысяч человек, вместо 16,9 тысячи на данный момент.