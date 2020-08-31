Черногория разочаровалась в НАТО и Евросоюзе

Парламентские выборы в Черногории оставили страну в подвешенном состоянии. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) и оппозиционный альянс «За будущее Черногории» набрали почти одинаковое число голосов и оба провозгласили победу. Прозападная партия власти уже привела государство к членству в НАТО и нацелилась на Евросоюз. Оппозиция выступает за ориентацию на Россию и Сербию. Внешнеполитический курс Черногории на ближайшие годы будет зависеть от того, кому из противников удастся договориться о коалиции с более мелкими партиями.

Результат фракции многолетнего лидера Черногории Мило Джукановича оказался худшим за 30 лет. Демократическая партия социалистов на прошедших 30 августа парламентских выборах набрала 35,12% голосов, альянс «За будущее Черногории» — 32,52%. Несмотря на то что формально оппозиционная платформа заняла второе место, она может заключить союз с блоком «Демократы», получившим 12,55%. Тем временем младший партнёр по коалиции с ДПС — «Социал-демократы» — способен добавить к очкам Джукановича только 4,09%. И Джуканович, и лидер оппозиции Здравко Кривокапич заявили о том, что начинают переговоры о формировании коалиции.

ДПС получила на выборах около 145 тысяч голосов и 30 мандатов. Такой результат означает, что наша партия — самая сильная в Черногории, — считает президент Джуканович.

Мило Джуканович в той или иной должности правит Черногорией уже 30 лет. Именно под его началом в 2006 году она отделилась от Сербии и начала движение в сторону НАТО и Евросоюза. Тем не менее черногорское общество всё это время оставалось расколотым. На референдуме о независимости «за» проголосовали 55,5% черногорцев, «против» — 44,5%. Что же касается членства в Евросоюзе, то сегодня в пользу него высказываются 54% граждан страны, тогда как всего два года назад их было 67%.

Запущенные с подачи Джукановича переговоры о вхождении в ЕС пока что пробуксовывают: Черногория застряла на пунктах 23 и 24 соглашения — об уровне коррупции и организованной преступности. Пока что балканская страна по этим показателям явно не соответствует европейским стандартам, и это одни из главных претензий оппозиции к правящей партии.

Мило Джуканович Global Look Press

В 2016 году правоохранительные органы Черногории объявили о том, что им удалось предотвратить государственный переворот, направленный на то, чтобы не допустить вступление страны в НАТО. В организации заговора обвинили граждан Сербии, Черногории и России, по делу были осуждены 13 человек, в том числе несколько россиян. Но черногорская оппозиция до сих пор сомневается, что заговор имел место, а МИД РФ отрицает причастность страны к этому делу. В 2017 году Черногория всё-таки вступила в НАТО.

Что бы ни произошло на самом деле в балканской стране в день «переворота», коронавирус и ссора с православной церковью справились с задачей по подтачиванию режима Джукановича гораздо лучше иностранных агентов. Закрытие границ из-за пандемии больно ударило по туристической отрасли Черногории, обеспечивающей около 20% ВВП страны и тысячи рабочих мест в летний сезон, а адекватных мер поддержки от государства местный бизнес так и не дождался.

В декабре прошлого года правительство также приняло закон «О свободе вероисповедания», противники которого утверждают, что на деле он ущемляет религиозные права. Черногорская епархия сегодня подчиняется Сербской православной церкви (СПЦ). Джуканович же провозгласил курс на автокефалию по украинской модели, а также пообещал изъять собственность СПЦ на территории Черногории. Это привело к массовым протестам, в которых участвовали в том числе священники, и оттолкнуло от Джукановича верующих.

Как полагают эксперты, этот закон был направлен не столько против православной церкви, сколько против сербского влияния в Черногории. До сих пор в стране много тех, кто считает, что отделение в 2006 году было ошибкой, и ратует за более тесные отношения с историческими союзниками — Сербией и Россией. Если к власти после выборов придёт оппозиционный альянс «За будущее Черногории», можно ожидать разворота страны на Восток. На это, по крайней мере, надеются в Москве.

Возможно, мы вновь увидим другую Черногорию, — прокомментировал результаты выборов председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. — Которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии. И которую так любят современные россияне, несмотря на политические разногласия.

Невзирая на опасность коронавируса, явка на воскресных выборах была беспрецедентно высокой — 75,9%. И хотя в предвыборных дискуссиях бал правила внешняя политика, простых черногорцев волновали более приземлённые вещи — разгул коррупции, безработица, падение доходов и пандемия, которая лишила страну как западных, так и от российских туристов.