Черногория может открыть свои пляжи для туристов уже в июне

https://static.news.ru/photo/f376674e-92b1-11ea-a866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Открытия границ Черногории для иностранных туристов и восстановления транспортного сообщения можно ожидать в июне при условии ослабления пандемии.

Об этом сообщили РИА Новости в Национальной туристической организации (NTOCG).

Если такая эпидемиологическая ситуация продолжится, а принятые и принимаемые меры дают нам право быть оптимистами, с начала июня мы ожидаем открытия наших границ и установления транспортного сообщения, — заявили в национальной турорганизации.

Ранее премьер страны Душко Маркович заявил, что Черногория может стать «первым свободным от коронавируса направлением». С 4 мая здесь заработали транспорт, торговля, учреждения культуры и спорта, а с 18 мая власти планируют открыть отели и рестораны.

Как писал NEWS.ru, греческий остров Санторини готовится к приёму туристов — на его пляжах возводят прозрачные кабинки из плексигласа, которые позволят отдыхающим изолироваться друг от друга во время пандемии коронавируса.