Черногория может открыть свои пляжи для туристов уже в июне

Открытия границ Черногории для иностранных туристов и восстановления транспортного сообщения можно ожидать в июне при условии ослабления пандемии.
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Если такая эпидемиологическая ситуация продолжится, а принятые и принимаемые меры дают нам право быть оптимистами, с начала июня мы ожидаем открытия наших границ и установления транспортного сообщения, — заявили в национальной турорганизации.
Ранее премьер страны Душко Маркович заявил, что Черногория может стать «первым свободным от коронавируса направлением». С 4 мая здесь заработали транспорт, торговля, учреждения культуры и спорта, а с 18 мая власти планируют открыть отели и рестораны.
Как писал NEWS.ru, греческий остров Санторини готовится к приёму туристов — на его пляжах возводят прозрачные кабинки из плексигласа, которые позволят отдыхающим изолироваться друг от друга во время пандемии коронавируса.
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