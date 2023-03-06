Чемодан, вокзал, Россия: Латвия полностью отменяет русский язык С 1 сентября русский язык, на котором говорит 40% населения Латвии, перестанут изучать в школах и детсадах

Фото: @JanisVitenbergs

Министр транспорта Латвии Янис Витенбергс на фоне железнодорожного вокзала

В минувшее воскресенье жители Риги, проходящие мимо здания железнодорожного вокзала, обнаружили, что с него исчезло слово «вокзал» на русском языке. И хотя 46-метровое здание советской постройки уже двадцать лет как отдано под торговый центр Origo, новость привлекала внимание из-за того, что демонтаж коснулся только русской надписи — латышская и английская версии сохранились нетронутыми. Как рассказали NEWS.ru жители Риги, русскоязычное сообщество Латвии видит в этом для себя очень нехороший намёк. Впрочем, он вполне укладывается в риторику латвийских властей, которые с 1 сентября начнут поэтапную отмену изучения русского языка в местных школах.

Не вокзал, а stacija

По словам русскоязычных латвийцев, с которыми пообщался журналист NEWS.ru, демонтаж русской надписи на рижском вокзале-призраке только усилил тревожные настроения, которые ощущают этнические русские в Латвии после начала СВО.

Мы сейчас просто боимся общаться со СМИ из России — вдруг наши разговоры прослушиваются латвийскими спецслужбами. Сам факт звонка сюда с телефона с префиксом +7 (международный код РФ. — NEWS.ru) может рассматриваться как сотрудничество со страной-агрессором. Запишут тебя в пятую колонну, и ты ничего не докажешь, а жить станет невозможно, — объяснил нам житель Риги Михаил.

Зачистка вокзального фасада от слова «вокзал» стала не первой, но откровенно демонстративной акцией латвийских властей по выдавливанию русского языка. Хотя русскоязычное население страны составляет около 40%. Министр транспорта Латвии Янис Витенбергс объяснил снятие вывески со здания рижского вокзала следующим образом:

Это символический и значимый момент, поскольку русское слово «вокзал» уже много лет не имело практического значения и сохраняло лишь дыхание советской эпохи в самом сердце столицы, — заявил он.

Некоторые латвийские комментаторы пишут в соцсетях, что по такой логике надо снести и само здание вокзала как памятник советской эпохи (оно построено в 1967 году).

Фото: Р. Канделис/РИА Новости Вид на Центральный вокзал в Риге, 1974 год

Дерусификация всей страны

В прошлом году латвийские власти в разы повысили стоимость продления вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, сделав его неподъемным для огромного количества россиян. Ликвидация надписей на великом и могучем — это только косметические меры. Стратегически же правительство Латвии впервые открыто обозначило свою цель — полную дерусификацию страны.

Правительство впервые официально обнародовало программу объявления русского языка вне закона. Вне закона в прямом смысле слова, — рассказывает Михаил. — Объявлено, что с 1 сентября начнется поэтапное сокращение и без того куцых школьных программ, которые дозволено преподавать на русском. Хотя в сейм вносились более радикальные предложения вроде отмены русского в детсадах и школах одномоментно, в итоге принята более умеренная стратегия — до 2030 года. За это время планируется осуществить латышизацию русскоязычных детей, чтобы они уже с первого класса могли коммуницировать на государственном языке.

Сейчас в русских (и других национальных) школах на латышском языке происходит до 80% учебного процесса, в средних школах — целиком. У детей в 2022/23 учебном году сохраняется возможность изучать родной язык факультативно, то есть сверх обязательной программы. В основное учебное время на нем разрешается преподавать гуманитарные предметы — литературу, культуру, историю и так далее. Кстати, министр образования Анита Муйжниеце занимает умеренную позицию: по ее словам, правительство не собирается «наказывать» детей из нацменьшинств, особенно учитывая, что в некоторых районах Латвии русскоязычные составляют подавляющее большинство.

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС Участники шествия против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения

Но причина здесь не в гуманности министерства, а в том, что Агентство латышского языка (LVA), курирующее продвижение родного языка в стране, само признаёт, что в Латвии может физически не найтись такого количества педагогов, владеющих латышским языком как родным, чтобы снабдить все школьные классы учителями. Поэтому отмена русского языка будет проводиться поэтапно.

в 2023 году на латышский язык полностью переводят 1-е, 4-е и 7-е классы;

в 2024-м — 2-е, 5-е и 8-е;

в 2025-м — 3-и, 6-е и 9-е.

Я не хочу жить в двухобщинном обществе и не хочу, чтобы мои дети и внуки в нем жили, а сегодня система образования полностью его отражает и поддерживает. Латышский язык — единственный государственный в Латвии, его надо знать всем, — объясняет причины спешки главный методист LVA Винета Вайваде.

Но хотят того в LVA или нет, «двухобщинное общество» сложилось в Латвии как факт, причем начало оно складываться задолго до 1991 года, «второй независимости» стран Балтии.

Сегодня Латвия балансирует на грани «донбассизации», и обстановка здесь разрядится, вероятно, только после того, как разрешится ситуация вокруг Украины, потому что для латышских властей Украина — это долгожданный предлог, чтобы наконец исполнить свои потаенные мечты о лингвистической чистке страны, сказал NEWS.ru рижский журналист Алексей Стетюха.

Очистка вокзала от русской надписи — это шаг из той же серии, как снос памятников «империалистам» Пушкину и Келдышу. Власти в этом году начали обнулять всё русское, что еще оставалось, семимильными шагами. Русские в Латвии, я бы не сказал, что прямо вот запуганы происходящим, но, что они испытывают психологический и бытовой дискомфорт, это факт. Например, продавцам в магазинам предписано общаться с покупателями только на латышском, предпринимателям — говорить с работниками тоже только по-латышски и так далее.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Памятник Пушкину в парке Кронвалда в Риге

Однако, полагает Алексей Стетюха, маловероятно, что ситуация в Латвии обострится до той грани, какой не избежал Донбасс в 2014 году. Это связано, по его словам, как с малочисленностью желающих протестовать, так и с тем, что требования латвийских властей местные русскоязычные граждане предпочитают просто саботировать втихую.

Основной регион компактного проживания русских — Латгалия и город Даугавпилс, это второй по величине город Латвии. Но там проживает не более 80 тысяч человек. Соответственно, все друг друга так или иначе знают лично. Он такой окуклившийся. У каждого есть свой продавец, у которого он десять лет покупает. У продавца есть свой продавец в другом магазине, у того — свой парикмахер, у парикмахера — маникюрщица и так далее. Зачем русскоязычному продавцу разговаривать с русскоязычным же покупателем по-латышски? Конечно, правительственные чиновники стараются исполнять решения властей, но в местах, где латыши находятся в меньшинстве, такие решения по большей части остаются на бумаге. Может быть, именно поэтому защитники русского языка если и протестуют, то в основном не вставая с диванов, — говорит Стетюха.

Язык карман не тянет

При этом нельзя сказать, что планы правительства по латышизации образования, а через него — всего общества встречают монолитную оппозицию в русскоговорящем сообществе. Некоторые жители, с которыми пообщался NEWS.ru, напротив, полагают, что это пойдет им и их детям только на пользу. Такой позиции придерживается, например, воспитатель рижского детского сада Татьяна Крачинская.

Мы с мужем полностью русскоязычные. Соответственно, наша дочь выросла в русской семейной среде, что не мешает ей учиться в школе, где преподавание ведется на латышском. Просто дети схватывают язык на лету, для них это не составляет труда. А вот мы, родители, оказываемся отрезанными от учебного процесса: не можем участвовать в родительских собраниях, помогать делать уроки, — говорит рижанка. — Если заменять русский на латышский в школах начнут с первого класса, то через несколько лет все русские дети Латвии превратятся в билингвов. Они будут говорить на русском в семье, на латышском — вне дома. Я думаю, это только поможет им в жизни.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Массовый марш в защиту образования на русском языке

Между тем эксперты ООН направили правительству Латвии письмо с критикой тотального перевода школ на латышский язык. По их мнению, это противоречит международным стандартам в области прав человека, в том числе запрету дискриминации по языковому признаку и Конвенции ООН о правах ребенка.