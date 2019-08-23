Новый мэр Риги Олег Буров прокомментировал предложение националистической партии «Все Латвии» запретить в стране обучение в детских садах не на государственном языке.
Никто из нас не против, чтобы наши дети знали латышский язык. И чем раньше они его узнают, чем быстрее будут интегрированы, чем больше будут знать языков, тем лучше, — заявил градоначальник «РИА Новости».
Он подчеркнул, что детям необходим родной язык, поэтому билингвальное обучение — на русском и латышском — является на сегодняшний день идеальным вариантом.
Кроме того, во многих детских садах есть группы с английским языком.
Всё это очень хорошо, чем больше языков, тем лучше, — заключил Буров.
Представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров стал новым мэром столицы Латвии. За его кандидатуру проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента в ходе внеочередного заседания. Соперник Бурова, глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс получил поддержку 12 парламентариев. Лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков, представляющий интересы русскоязычных жителей страны, стал депутатом Европарламента и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет.