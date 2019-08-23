https://static.news.ru/photo/b8a7ddb4-6882-11e9-87ed-fa163e074e61_660.jpg Рига Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Новый мэр Риги Олег Буров прокомментировал предложение националистической партии «Все Латвии» запретить в стране обучение в детских садах не на государственном языке.

Никто из нас не против, чтобы наши дети знали латышский язык. И чем раньше они его узнают, чем быстрее будут интегрированы, чем больше будут знать языков, тем лучше, — заявил градоначальник «РИА Новости».

Он подчеркнул, что детям необходим родной язык, поэтому билингвальное обучение — на русском и латышском — является на сегодняшний день идеальным вариантом.

Кроме того, во многих детских садах есть группы с английским языком.

Всё это очень хорошо, чем больше языков, тем лучше, — заключил Буров.

Представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров стал новым мэром столицы Латвии. За его кандидатуру проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента в ходе внеочередного заседания. Соперник Бурова, глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс получил поддержку 12 парламентариев. Лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков, представляющий интересы русскоязычных жителей страны, стал депутатом Европарламента и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет.

Ранее News.ru писал о том, что решение Конституционного суда Латвии перевести школы национальных меньшинств, в том числе русских, полностью на латышский язык обучения — это дискриминация. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод.