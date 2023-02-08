Суд Латвии арестовал боровшуюся со сносом памятников студентку СПбГУ Суд в Латвии постановил арестовать ранее задержанную студентку СПбГУ Андриец

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Латвийский суд постановил арестовать активистку Татьяну Андриец, обучающуюся в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Она была задержана накануне сотрудниками спецслужб республики. Девушка обвиняется в действиях против Латвии и связях с Telegram-каналом «Антифашисты Прибалтики». Об этом сообщает портал Delfi.

Гражданка Латвии Андриец была задержана 7 февраля в Риге Службой государственной безопасности республики на 48 часов. Арест девушки осудили в российском посольстве.

Андриец известна в Латвии как политическая активистка. Она, в частности, выступала против сноса памятников советским воинам. До отъезда на учебу в РФ она являлась членом совета партии «Русский союз Латвии». От этой партии Андриец баллотировалась на выборах в 14-й состав сейма страны.

Ранее сообщалось, что Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения российского миллиардера Петра Авена гражданства. На текущий момент министерство ожидает финального вердикта от сотрудников служб безопасности. Поводом для лишения предпринимателя латвийского паспорта стали долги в четырех компаниях, зарегистрированных на территории республики. Авен не может оплатить их из-за санкций.