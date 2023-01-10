Глава МИД Латвии назвал поражение России на Украине интересом Риги Глава МИД Латвии Ринкевич: поражение России на Украине является интересом страны

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Эдгар Ринкевич

Латвии следует добиваться поражение России на Украине, это один из стратегических интересов Риги. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, выступая с ежегодным докладом о работе своего ведомства и планах дальнейшей внешнеполитической работы. Его слова приводит Neatkarīgā Rīta Avīze. Дипломат отметил, что поражение Москвы должно восстановить «мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям».

Россия не скрывает, что, по ее мнению, это конфликт не только с Украиной, но и с Западом в целом. В этих условиях основные цели внешней политики Латвии — обеспечение независимости страны, устойчивая безопасность и благополучие общества — приобретают еще большее значение, — подчеркнул Ринкевич.

Он также добавил, что поддержка Киева была одной из приоритетных задач Латвии в минувшем году и остается таковой на ближайшее время.

Накануне, 9 января, министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что на предстоящей конференции по продолжению помощи Украине, которая намечена на вторую половину января и пройдет на базе ВВС США в немецком Раммштайне, ее страна намерена предложить Киеву ЗРК Patriot и курс обучения украинских военных. По словам министра обороны, украинский фронт — «это наша линия обороны», в связи с чем Рига активно размышляет о том, как «вписаться в большой поток помощи» и поддержать Украину.

В декабре 2022 года Ринкевич заявил, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносятся удары по критической инфраструктуре Украины, и аэродромы России. При этом опасаться эскалации союзникам не следует, отметил он.

В ответ на это бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Латвия провоцирует расширение конфликта на Украине. Предложение латвийского министра разрешить Киеву бить по российским аэродромам он назвал путем к эскалации ситуации. Робертс при этом отметил, что в Вашингтоне одобряют такую риторику Риги.