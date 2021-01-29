Чехия из-за коронавируса ограничивает въезд для иностранцев

https://static.news.ru/photo/110536f0-62aa-11eb-aeef-fa163e074e61_660.jpg Прага, Чехия Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Чехии закрывают границы республики для иностранцев с 30 января 2021 года из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки. Запрет на въезд будет действовать до 15 февраля.

Под исключения попадут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии, сообщает Чешское радио.

Отмечается, что также разрешат пересекать границу тем, кто намерен посетить ближайших родственников, получить медицинскую помощь, принять участие в свадьбах или похоронах. На наземных пограничных пунктах будут проводиться выборочные проверки граждан, въезжающих в страну.

В Чехии с момента вспышки коронавируса из-за осложнений, вызванных инфекцией, умерли 16 тысяч человек из более 970 тысяч заражённых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Франции приняли решение о запрете въезда в страну всех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Кроме того, будет запрещено выезжать из Франции за пределы Евросоюза. Соответствующее решение правительства страны вступает в силу с 00:00 31 января по местному времени (02:00 мск).