CBS: США отправляют дипломатов в Киев, чтобы возобновить работу посольства

Посольство США в Киеве / Фото teal sun / Shutterstock.com

Администрация президента США Джо Байдена решила отправить группу американских дипломатов в посольство США в Киеве для возобновления работы дипмиссии, сообщает CBS News со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников телеканала, это делается в том числе с целью противостояния российской пропаганде вокруг конфликта на Украине, которую США ожидают услышать от Кремля 9 мая.

Русские сделают всё возможное, чтобы использовать эту дату в своих пропагандистских целях. Я совершенно уверен, что вы также услышите больше от Соединённых Штатов, от наших партнёров, включая наших партнёров по НАТО, в преддверии 9 Мая, — сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что американское посольство возобновит работу в Киеве к концу мая. По её словам, сроки возвращения в украинскую столицу обусловлены вопросами безопасности персонала посольства. Она добавила, что дипорган «охотно вернётся» из Польши обратно в Киев, когда Госдепартамент даст рекомендацию и разрешение это сделать.

В январе — феврале 2022 года, ещё до начала военной операции России, многие страны эвакуировали дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.

В середине апреля МИД Украины заявил о возобновлении работы 16 диппредставительств в Киеве. Речь идёт о представительстве Евросоюза, а также о посольствах Франции, Италии, Литвы, Латвии, Эстонии, Турции, Польши, Чехии, Словении, Молдавии, Ватикана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана.