Брошенную британцем украинскую беженку нашли в кустах и арестовали Британская полиция арестовала брошенную возлюбленным украинскую беженку

Фото: Sofiia Karkadym / Соцсети

В Великобритании полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом бывшего бойфренда и местного жителя Энтони Гарнетта, пишет The Daily Mail. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов соседей, которые услышали крики девушки возле дома Гарнетта. Полицейские обнаружили её в кустах в попытке спрятаться от блюстителей закона.

После разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция, — сказано в публикации.

Сама девушка обвинила бывшего возлюбленного во лжи, и отметила, что никогда не угрожала британцу. По ее словам, пара рассталась из-за действий бывшей супруги Гарнетта.

Житель Великобритании Тони Гарнетт, который бросил жену и двоих детей ради беженки с Украины, ранее заявил о расставании с 22-летней Софией Каркадым. Гарнетт рассказал журналистам, что украинка не способна сдерживать эмоции, а также отметил её пристрастие к алкоголю. Отмечается, что 30-летний мужчина до этого прожил 10 лет с бывшей женой. Пара познакомилась, когда семья британца приютила у себя беженку с Украины. Вскоре после этого мужчина объявил о разводе с экс-супругой.