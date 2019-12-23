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Полиция Великобритании приобрела или взяла в лизинг 448 электромобилей, потратив на это по меньшей мере £1,49 млн. Такие транспортные средства правоохранители признали бесполезными при погонях и срочных выездах для оказания помощи.

Большинство из находящихся в распоряжении электрокаров полицейские используют в ситуациях, которые не являются экстренными. Также электромобили оказались в распоряжении начальства — оно ездит на них на работу, пишет Daily Mail.

Police waste 1.5million on electric cars that are useless https://t.co/4gf8wTv8ZK via @MailOnline — Liz V (@ShoreEJV) December 23, 2019

Стражи порядка в официальных отчётах отмечают, что для зарядки электрокаров требуется слишком много времени, а разрядиться они могут до конца смены. Такие транспортные средства не отвечают требованиям при преследовании подозреваемых и экстренных вызовах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США полицейский электрокар Tesla разрядился во время погони. В результате офицер Джесси Хартман не смог поймать нарушителя.