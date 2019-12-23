Полиция Великобритании приобрела или взяла в лизинг 448 электромобилей, потратив на это по меньшей мере £1,49 млн. Такие транспортные средства правоохранители признали бесполезными при погонях и срочных выездах для оказания помощи.
Большинство из находящихся в распоряжении электрокаров полицейские используют в ситуациях, которые не являются экстренными. Также электромобили оказались в распоряжении начальства — оно ездит на них на работу, пишет Daily Mail.
Стражи порядка в официальных отчётах отмечают, что для зарядки электрокаров требуется слишком много времени, а разрядиться они могут до конца смены. Такие транспортные средства не отвечают требованиям при преследовании подозреваемых и экстренных вызовах.