Судно Королевского флота было направлено из Портсмута в Ла-Манш для мониторинга за кораблём Балтийского флота ВМФ России.

Patrol ship HMS Tyne spent Christmas Day shadowing the Russian ship Smolnyy Perekov near UK waters.



Members of her crew returned “at short notice from all over the country”.



She is now back alongside in Portsmouth, but will remain on standby for the rest of the holiday period. pic.twitter.com/EClG3Txp43